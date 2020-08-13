أبو جريشة: أتحفّظ حول الوضع الراهن في المريخ!!

أكّد عادل أبو جريشة لاعب نادي المريخ السابق، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع الرياضي السابق، عدم رضائه عن الأوضاع التي يعيشها نادي المريخ في الفترة الحالية، وقال أبو جريشة لصحيفة الخليج الإماراتية: لدينا تحفّظات كثيرة حول الوضع الراهن في نادي المريخ، لكن الحديث عن الماضي لا يفيد وعلينا أن ننظر إلى المستقبل.. تلقّيت اتصالات مكثفة من كبار نادي المريخ للترشح لرئاسة النادي، وأكدوا دعمهم للفكرة؛ لكن الرؤية غير واضحة في النادي، بالنسبة لي، رئاسة المريخ شرف وحلم أسعى إلى تحقيقه، وسأعمل على خدمة المريخ من أي موقع، الرغبة في الترشح موجودة، ورصيدي سيكون هو الجمهور وبعد وضوح الرؤية سيكون لكل مقام مقال.

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وناشد أبو جريشة بضرورة توحد الصف المريخي من أجل الكيان الكبير الذي يسع الجميع، وأضاف: يجب أن تكون مصلحة النادي فوق كل اعتبار، سبق وأن صرّحت كثيراً بأنّ مجلس الإدارة الحالي يعيش في عزلة تامة عن مُجتمع المريخ منذ أن تسلم مقاليد العمل الإداري، وفي النهاية جمهور المريخ هو الذي يدفع ثمن تراجع مستوى الفريق، واعتبر أبو جريشة أنّ حل مجلس الشورى الذي يضم كبار رجال نادي المريخ من أصحاب الخبرة والرأي السديد من أكبر الأخطاء.

وأوضح أبو جريشة بحسب صحيفة الصيحة، أن الناحية المالية لن تكون عائقاً أمامه لرئاسة المريخ، مُبيِّناً أنّ النادي غنيٌّ بجماهيره، ولديه موارد يُمكن أن تَسهم في تسيير النشاط، وقال: طالما جمهور المريخ موجودٌ فلا خَوْفَ ولا هاجس من توفير المال للنادي، واطمأن الجميع بأن الناحية المالية لن تكون عائقاً على الإطلاق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)