حركة جيش تحرير السودان تُدين الإقتتال بين النوبة والبني عامر في...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدانت حركة وجيش تحرير السودان الاقتتال بين النوبة والبني عامر في الشرق ودعت الحركة في بيان لها طرفي النزاع الى نبذ العنف .

وقالت الحركة في بيان لها انها تتابع بقلق شديد الأحداث المؤسفة بين قبائل النوبة والبني عامر والبجا في يومها الرابع على التوالي في ظل غياب دور حكومة الولاية والأجهزة الامنية لإحتواء هذه الأزمة التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأطراف المتنازعة .

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وأشارت الحركة الى ان ولاية البحر الاحمر شهدت خلال الأشهر الاخيرة عدة إنفلاتات أمنية وإحتراب قبلي مما تسبب في عدم الإستقرار في الولاية .

وناشدت الحركة الحكومة الإنتقالية وحكومة الولاية والأجهزة الامنية للتدخل الفوري لحفظ الأمن و القيام بدورها تجاه المواطنين والوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف المتنازعة، كما ناشدت جميع المكونات الإجتماعية في الولاية لنبذ العنف ووقف الإقتتال والإحتكام لصوت العقل والقانون علماً بان ولاية البحر الأحمر من أكثر ولايات السودان التي تميزت بالتعايش السلمي بين جميع مكوناتها الثقافية.

وأشارت الى ان هذه الظواهر السالبة تعتبر من مخلفات النظام البائد الذي تبقت له بعض الأيادي الخفية التي تعبث بإرادة بعض مكونات الولاية فيجب علي الجميع تفويت الفرصة علي المتربصين بمستقبل السودان.