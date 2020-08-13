القراي: من حق مسؤلي مجمع الفقه أن يقولوا ارائهم في المناهج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مدير المركز القومي للمناهج د.عمر القراي رفض مذكرة تقدم به مجمع الفقه الإسلامي حول وضع منهج التربية الإسلامية.

واستنكر القراي في موتمر صحفي (الاربعاء) بوزارة التربية والتعليم ادعاء مجمع الفقه بأحقيته وضع المنهج لكنه عاد وقال إن من حق مسؤلي مجمع الفقه أن يقولوا ارائهم في المناهج

واتهم القراي جهات حكومية بالتغول علي المدارس المتوسطة في السلم التعليمي السابق واستغلالها لأغراض اخرى واقر بنقص في عدد المعلمين وكشف عن التسجيل لعدد ٣ الف وظيفة معلمين في انتظار فتح باب التقديم من قبل مجلس الوزراء مؤكدا بأن المهنة أصبحت غير طاردة بعد زيادة مرتبات المعلمين ونوه إلى وجود هجرة للمعلمين من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية واقر أن الطلاب يواجهون مشاكل بسبب الظروف الصحية مؤكدا أن الوزارة لجأت لحلول أخري من خلال تنظيم دروس بالتلفزيون القومي.

وكشف القراي عن تغييرات في قانون التعليم الخاص بصدور قانون جديد يتيح لمجلس الآباء وضع الرسوم بحيث لا تنفرد المدارس الخاصة بوضع الرسوم الدراسية.

وارجع السبب في تغيير المناهج إلي ثقل الحقيبة المدرسية ووصف المنهج الجديد بالرشيق والخفيف.