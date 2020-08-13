الفكي: تقارير المراجع القومي تقود لفتح بلاغات ضد مرتكبي التجاوزات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان إن الديوان المراجع القومي أعد أكثر من 180 تقريراً مفصلاً خلال الفترة الماضية لكنها لم تنشر.

وأضاف عقب زيارة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد لديوان المراجع القومي ولجنة الاختيار للخدمة المدنية، إن مثل هذه التقارير قد تقود إلى فتح بلاغات تجاه الذين ارتكبوا تجاوزات، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وطالب الفكي الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين، الإعلام في عهد الحريات المتاحة أن يلعب دوراً مهماً في الكشف عن التجاوزات وتقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين مشيداً بدور العاملين وحرصهم في الحفاظ على ممتلكات الدولة .

وأشار إلى إعمال مبدأ الشفافية ومراجعة كافة المؤسسات وتمليك المعلومات للمواطنين.

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من جانبه أشار عضو لجنة إزالة التمكين طه عثمان إلى أنهم لم يجدوا أرشيفاً يخص عمليات التوظيف في مفوضية الاختيار بالخدمة المدنية القومية، مضيفاً أن هناك وظائف تم الحصول عليها دون وجه حق باعتبار أن الوظائف يجب أن تطرح لكل أبناء الشعب السوداني.

وأعرب عن حاجتهم للاطمئنان على سلامة الإجراءات التي تتم بها عملية الاختيار للحصول على الوظائف العامة بصورة تعطي المفوضية استقلاليتها من أجل بناء دولة المؤسسات.