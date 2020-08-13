شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر تجمع المهنيين السودانيين من ما يحدث في شرق السودان ووصفه بالخطير جداً والذي يقود لإنزلاق الإقليم والبلاد نحو الأسوأ وتمزق اللحمة الوطنية والإجتماعية ويفتح الباب لنشوء نزاعات بشكل أوسع وأكثر مأساوية.

واتهم في الوقت ذاته طرف ثالث بالتورط في صناعة الأحداث التي شهدتها ولايتي البحر الأحمر وكسلا ونوه الى أن ذلك الطرف الثالث يستفيد من زعزعة أمن وإستقرار سكان الإقليم الشرقي و يجعل كل إختلاف إستثماراً لإشعال الفتن.

وشدد التجمع على أن تزايد خطاب العنصرية ودعوات العنف يخالف مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة التي تدعو للسلام والعدالة والحرية وحذر من أنه يضرب الوحدة واللحمة الوطنية لهزيمة مجهودات السلام الإجتماعي والمضي نحو مستقبلٍ مشرق للبلاد.

وأرجع الأحداث التي شهدتها ولايتي البحر الأحمر وكسلا لتفلتات أمنية يقاد إليها سكان الولايتين وطالب الجميع بأن يتسامى الجميع ويعلي صوت الحكمة.

وأعلن تجمع المهنيين عن دعمه جميع المبادرات بكل من ولايتي كسلا والبحر الأحمر من أجل التعايش السلمي و رفض العنصرية ودعا الحكومة الإنتقالية ممثلةً في مجلسي السيادة والوزراء للقيام بدورها وواجبها في ضبط الأوضاع الأمنية وتوقيف المتسببين و المشاركين فيها وتقديمهم فوراً للعدالة و إستكمال نتائج تحقيق الأحداث السابقة في كل من ولايات القضارف وكسلا والبحر الأحمر و تقديم المتهمين و التي تشير إليهم أصابع الإتهام للمحاكمات وفق القانون.

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كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين يعلن عن دعمه للمبادرات بكل من ولايتي كسلا والبحر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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