وزير الدفاع السوداني الي جوبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تأكيدا لانفراد (التيار نت) وزير الدفاع، الفريق يسن إبراهيم، سيقود وفدًا الخميس إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان وذلك للمشاركة فى أعمال جولة المفاوضات بين الحكومة الإنتقالية وحركات الكفاح المسلح، المخصصة لبحث ملف الترتيبات الأمنية، من المتوقع ان يحسم الملف خلال أيام . وأوضح المصدر ان الوفد يضم الوفد الأمني إلى جانب وزير الدفاع ممثل لجهاز المخابرات العامة ونائب رئيس هيئة الاركان وممثل . واكد المصدر تأخر الوفد السيادي الي الاسبوع المقبل.

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