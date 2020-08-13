ولاية الجزيرة.. المعاشيون يدفعون بمذكرة لمجلس الوزراء لإلغاء قانون 2016

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دفع معاشيو ولاية الجزيرة بمذكرة لمجلس الوزراء امس طالبو فيها بضرورة إلغاء قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية لسنة ٢٠١٦ الذي وصفوه بالظالم والمجحف في حق المعاشيين . وطالبت المذكرة بحسب (الجريدة) على ضرورة سن قانون موحد للمعاشات والتأمينات الإجتماعية لكل العاملين بالدولة وفق هيكل الاجور ومساواة المعاشيين القدامي والجدد بتطبيق معاش المثل ، وشددت المذكرة على ضرورة عقد برتكولات مع شركات التأمين الطبي والمستشفيات المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحي .

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