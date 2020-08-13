الدعم السريع تساهم في حملة الخرطوم لاصحاح البيئة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ساهمت قوات الدعم السريع في الحملة الكبرى لاصحاح البيئة التى دشنتها ولاية الخرطوم يوم الاربعاء ، بعدد ١٠٥ الية مختلفة.

وانطقت الحملة التى شرفها بالحضور والي ولاية الخرطوم ايمن خالد نمر من محلية بحري، وبمشاركة القوات المسلحة والامن والشرطة، حيث تستمر لمدة ١٥ يوما تجوب خلالها الاتيام محليات الولاية المختلفة.

وقال منسق الحملة الملازم الهادي عبد الله جاموس، في تصريحات صحفية ان الدعم السريع دفع بعدد ١٠٥ الية شملت اللودرات والباك لودر والقلابات والعربات الكبيرة علاوة على عدد ١٠ ماكينات شفط وماكينات رش رزازي وضبابي، ومطافي صغيرة وكبيرة، بجانب عدد من الضباط والافراد والاطباء والكوادر الطبية والمهندسين.

واوضح الهادي ان مشاركة الدعم السريع تاتي في اطار الادوار المجتمعية التي ظلت تقوم به القوات بتوجيه من قيادتها العليا.

تشمل الحملة على عمليات نظافة وتطهير ورش.

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