النيل الأبيض.. السيول والامطار تدمر ٨٠٠ منزل

الخليج 365: دمرت السيول والامطار خلال اليومين الماضيين ما يزيد عن ٨٠٠ منزل بولاية النيل الابيض . وقال رئيس حزب الامة القومي بالولاية الهادي أبو راية إن السيول والامطار تسببت في انهيار ٨٠٠ منزل بشكل كلي ونحو ٣٠٠ منزل بشكل جزئي ، وأضاف بعض القرى تدمرت بها المئات من المنازل بفعل سيول خور ابوحبل ، وأوضح أن مئات الأسر اصبحت في العراء ،وناشد حكومة المركز وكل المنظمات الانسانية بتقديم العون لاهل الولاية وشدد على ضرورة معالجة اوضاع المتضررين بشكل عاجل في ظل إستمرار هطول الامطار.

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