حنان بلوبلو : هذه تفاصيل حكايتي مع ( الفن ) ومشواري فى ( الحياة )

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من أميز الاصوات النسائية السودانية التى تألق نجمها فى عقد الثمانينيات.. اثرت الساحة الفنية بالكثير من الروائع الغنائية التى ذاعت وانتشرت بين الناس.. فنانة صاحبة حضور ومدرسة خاصة فى الاداء الصوتى والحركى والاستعراضى.. التقيتها فى صالون بيتها الانيق بضاحية المهندسين بامدرمان وكان هذا الحوار حول العديد من القضايا الراهنة ومشوارها الفنى وملامح شخصيتها الانسانية.

صورة مقربة؟

* حنان عبد الله عبد الكريم، اطلالتى الاولى على الدنيا كانت بحى الهاشماب العريق بمدينة امدرمان العاصمة الوطنية التى احبها كثيرا.. متزوجة وام لمعزة التى تدرس فى كلية آداب جامعة الخرطوم، ومحمد بكلية علوم التقانة، ومعتز الذى سوف يجلس لامتحان الشهادة الثانوية هذا العام، والصغيرة «تبو» آخر العنقود.

كيف تشكلت علاقتك بالغناء؟

* منذ ان كان عمرى عشر سنوات بدأ اهتمامى بالغناء، وبدأت اتلمس اعجاب الآخرين بصوتى، وكان الغناء في المناسبات الاجتماعية هو مدخلى الى عالم الفن. ولعل المحطة المهمة كانت مركز شباب امدرمان الذى ذهبت اليه مع استاذى الفنان الكبير كمال ترباس وزوجى بشير، وهناك التقيت بالشاعر الراحل عوض جبريل، واجريت بعض البروفات لنماذج من اغانى البنات، ثم كانت بداية المشوار الفنى الذى مازال مستمراً.

لقب بلو بلو من أين جاء؟

* قدمت نشيدا فى برنامج الاطفال بالتلفزيون من كلمات الشاعر المرهف قاسم الحاج والحان التجانى عيسى، يقول مطلعه:

صوتك جميل يا بلو بلو

لحنك بديع شدوك حلو

وكان ان اطلق على المخرج بدر الدين حسنى لقب «بلو بلو»، ومن يومها وهو يلازمنى، واصبح اسم الشهرة الفنى الذى اعتز به ويميزنى.

أول حفل؟

* لا اذكر اول حفل، لكن الناس عرفتني من خلال اشرطة الكاسيت التى سجلتها فى البدايات، واول شريط كان فى عام 1986م.

اتجاهك الى شارع الفن هل واجهته اعتراضات اسرية؟

* اكيد.. وأنتم تعرفون طبيعة المجتمع السودانى حول اتجاه البنات للغناء والتمثيل والفنون بصورة عامة. وكان ذلك يواجه بالكثير من الرفض فى السابق، وقد واجهتنى بعض الاعتراضات والانتقادات الاسرية، خاصة من أخوالي، ولكن بصمودى واصرارى استطعت ان اقنع الجميع وكان التفهم بعد ذلك.

كيف جمعت بين الرقص والغناء؟

لم اكن امارس الرقص قبل الغناء، ولكن ربما كان للاداء الاستعراضى المصاحب لمشاركاتى فى برنامج الاطفال دور فى تعلمى لفنون الاداء الحركى، وعندما بدأت فى ممارسة الرقص الاستعراضى اثناء الغناء فى الحفلات، كان ذلك غريبا فى ذلك الوقت، وتعلمته بالفطرة. والرقص رياضة ولغة عالمية، ولكل فنان فرقته الاستعراضية، وقد كونت فرقة استعراضية تراثية تقدم رقصات الجرتق وتعليم العروس، وامارس الرقص بصورة يومية لانه يحافظ على الشباب. والشاهد على ذلك الفنانة مريم ماكيبا التى مازالت شابة بفضل الغناء.

بلوبلو لم تعد بذات ألق وبريق نجومية الثمانينيات؟

* يعود ذلك لعدة اسباب، منها المضايقات التى تواجهنى من بعض الجهات، فقد فشلت أخيراً فى تسجيل عدد من الاعمال للتلفزيون التى تم مسحها عقب التسجيل، رغم انى سجلت لاذاعة الكوثر خمس مدائح.

بلوبلو لا تطل عبر شاشة الفضائية السودانية؟

* هذا السؤال يجب ان يوجه للقائمين على امر الفضائية السودانية. والدخول للتلفزيون يحتاج لوساطات رغم انه ملك لكل الشعب السودانى وليس حكرا على احد، لكن للاسف هناك من تتاح لهم فرص التسجيل والظهور على الشاشة وهم لا يملكون الموهبة ولا تاريخا فنيا ولا أسماء فنية، وقد تكون اصوات بعضهم غير مجازة. وكل ابواب القنوات الاخرى النيل الازرق وتلفزيون الولاية والقنوات الخاصة ابوابها مشرعة امامى الا التلفزيون القومى، ولا اعرف ما هو السبب..!!

سهرة هارمونى الاخيرة تسببت لك فى مضايقات؟

* نعم لقد تعرضت لبعض المضايقات ومساءلة من قبل بعض الجهات التى لم تشاهد السهرة، ولكن استطعت ان اثبت لهم أنني كنت ملتزمة ومحتشمة وقدمت اعمالا محترمة تعكس التراث السودانى الاصيل، وانتهى الامر عند ذلك الحد بسلام.

هل هناك جهات تحاربك؟

* لست ادرى.. ولم يمنعنى أحد من الغناء بصورة رسمية، وانا ادفع ضريبتى للوطن من خلال الغناء، وعضوة فى اتحاد المهن الموسيقية، وصوتى مجاز مثل اى فنان اخر

ما هى أسباب غيابك عن الساحة الفنية؟

* لاسباب وظروف اسرية خاصة، فقد سافرت الى القاهرة واقمت فيها لمدة عامين، وسجلت خلالهما مجموعة من الاغانى والاشرطة من بينها ألبوم «جواب للبلد» مع محمود عبد العزيز الذى مازالت علاقتى الفنية به مستمرة حتى الآن.

حنان بلوبلو تهتم فقط بالأغنيات الخفيفة؟

* لا ليس صحيحا.. لدى عدد من الاعمال لاغانى الحقيبة، وشريط لاغنيات بالعود، وتعاملت مع مجموعة من الشعراء، ولكن لا أجد فرصة لتقديم تلك اللونية من الاغنيات الكبيرة، اضافة الى ان الغناء فى الحفلات يتطلب تقديم اغنيات خفيفة تتناسب مع طبيعة المناسبة.

ماذا عن بنات دفعتك والمنافسة الفنية سابقا وحاليا؟

* جيلى من الفنانات هن حنان بورتسودان وبهاء وعوضية عز الدين، فقد كنا نؤدى اغنيات البنات فى ظل منافسة اخوية جميلة وخالية من الاحقاد والحسد. وكانت علاقتنا الاجتماعية حلوة ومازالت مستمرة حتى اليوم.

أغنية «حمادة» هل تصلح لليوم؟

* عندما تغنيت بأغنية «حمادة بوظ اعصابنا» قامت الدنيا ولم تقعد، لكنها انتشرت، ولم اكن اقصد بها شيئاً فى وقتها، فهى مجرد اغنية ولست مسؤولة عن تحريف وتأويل النص، وتلك الفترة بكل ما فيها اصبحت ماضياً، والآن الوضع مختلف.

شائعات كثيرة تلاحق علاقتك بندى القلعة؟

* ندى القلعة فنانة لها جمهورها، وتتميز ب «استايلها» الخاص فى اداء اغانى السيرة والحماسة، وهى ليست من جيلى حتى تعقد بينى وبينها مقارنة فنية، وهى تنافس بنات جيلها لكنها لا تنافسنى، وعلاقتى بها عادية، وليس كل ما يشاع عن خلافات بينى وبينها حقيقياً، وبخصوص ما اثير حول رحلة نيجيريا هناك كثير من التهويل والاخبار غير الصحيحة، فأنا وفرفور وسميرة دنيا شاركنا فى حفلات عامة، واخذنا اجرنا وفق الاتفاق، ولا علم بخصوص العربة الهدية، لانى لم التقِ بندى الا فى المطار، وهى حينما سئلت عن العربة اجابت بانها منحت لها لتميزها فى الرحلة.

هل هناك تراشق بالاغانى بينك وبينها؟

* التراشق بالاغانى ظاهرة موجودة، وعندما تكون لديك مشكلة مع شخص تستطيع ان تعمل اغنية فيه، وانا غنيت لنفسى والبادى اظلم، ومن المفترض ان يكون التنافس شريفا من خلال الغناء الرائع.

ما هو رأيك فى اعتزال حنان النيل للغناء وهل تفكرين في ذلك؟