خيري يتسبب في إبعاد المريخ عن ملعبه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت متابعات الصحيفة ان المدير التنفيذي لنادي المريخ مدثر خيري اكد في تقريره للجنة المسابقات بعدم جاهزية استاد المريخ لاستضافة المباريات بداية من 16 اغسطس وهو الموعد المحدد لأول مباراة على الملعب.

هو ما وضع” لجنة المسابقات امام خيار وحيد هو إبعاد استاد المريخ واستبداله بملعب الخرطوم الوطني، قبل ان يبلغ الامين العام حسن ابوجبل لجنة المسابقات بان ادم سوداكال اكد جاهزية الملعب لاستضافة المباريات في الموعد المحدد”.

وحسب متابعات الصحيفة ان المسابقات” تواصلت مجددا مع سوداكال بعد اجتماع اللجنة ، وأرسل سوداكال عضو المجلس عمر محمد عبدالله الى الاتحاد والتقى بالفاتح باني رئيس لجنة المسابقات واكد جاهزية الملعب لاستضافة المباريات، ووعد بتسليم مكتوب رسمي بجاهزية الملعب غدا الاربعاء”.

وأرجأت لجنة المسابقات قرارها بشان الملعب الى حين استلام الخطاب الرسمي والتأكد من جاهزية استاد المريخ.