ثلاثي الهلال يصل وينضم للتدريبات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصل الى العاصمة الخرطوم ثلاثي الهلال في مقدمتهم اللاعب السمؤال ميرغني وعمار الدمازين، وأبو عاقلة عبد الله، بينما لم يصل صانع الألعاب الفريق نزار حامد بعد من مسقط رأسه كَسَلا، وواصل فريق الكرة الأول بنادي الهلال تدريباته الجماعية وأدى الفريق المران تحت إشراف المدرب الفاتح النقر ومعاونيه كندورة، عمار مرق، ومدرب الأحمال فتحي بشير وياسر كجيك مدرب الحراس، وذلك بمشاركة (26) لاعباً عدا اللاعب أطهر الطاهر الذي أجرى تدريبات فردية تحت إشراف د. مهند الذي أخضع اللاعب لتمارين تقوية.

بداية التمرين جاء بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء التدريبات البدنية بالجري حول الملعب والتحرُّك بالكرة في مساحاتٍ واسعةٍ من الملعب وأداء بعض الجُمل التكتيكية، في الجانب الآخر أخضع مدرب الحراس ياسر كجيك رباعي حراسة المرمى، جمال سالم، يونس الطيب، محمد النور أبوجا وعمر يوسف لتدريبات بدنية باستعمال الشواخص والعلامات والجري حول الملعب قبل أن يخضعهم لتدريبات قوية، واختتم الوطني الفاتح النقر التدريب بتقسيمة في نصف ملعب بين الأبيض والأخضر شهد تنافساً قوياً حَقّقَ فيها الأبيض الفوز بثلاثية جمال سالم الذي احتفل بطريقته الخاصة، وواصل تألقه داخل الملعب مقابل هدف حمل توقيع لاعب الشباب أحمد يحيى، هذا وسيواصل الفريق تدريباته اليوم بتمرينٍ واحدٍ فقط.