حركة “حماس” تُحمّل إسرائيل تبعات التصعيد وتشديد الحصار على غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حمّلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس، إسرائيل، المسؤولية عن تبعات التصعيد العسكري على قطاع غزة، وتشديد الحصار عليه.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح تلقّت “الأناضول” نسخة عنه “التصعيد الإسرائيلي المتواصل على غزة، ومنع وصول الوقود والبضائع، سلوك عدواني خطير، وخطوة غير محسوبة العواقب يتحمل الاحتلال نتائجها وتبعاتها”.

وأضاف “إن هذه السياسات العدوانية التي تهدف إلى مفاقمة أزمات أهلنا في القطاع المحاصر وشلّ حياتهم اليومية، وتعطيل جهود مواجهة فيروس كورونا، في ظل صمت إقليمي ودولي، سيستدعي إعادة رسم معالم المرحلة مجددًا، وتحديد المسار المناسب لكسر هذه المعادلة”.

وحذّر أن حركته “لا يمكن أن تقبل باستمرار هذا الحال، على ما هو عليه”.

وفجر الخميس، شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة، تتبع لحركة “حماس” لم تسفر عن وقوع إصابات.

وتزامنت الغارات، مع إصدار الحكومة الإسرائيلية قرارات، بتشديد الحصار على القطاع، حيث منعت إدخال الوقود، وقلصت المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك.

وبررت إسرائيل، الغارات وقرارات تشديد الحصار، باستمرار إطلاق “بالونات” تحمل مواد مشتعلة من القطاع، منذ نحو أسبوع، تسببت باندلاع حرائق.

الأناضول