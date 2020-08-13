وزارة الرياضة تنوي استخدام حقها الدستوري باستدعاء الشرطة وايقاف الدوري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اتخذت المعركة المستعرة بين اتحاد الكرة القدم السوداني من جهة، ووزارة الشباب والرياضة الاتحادية من الجهة الأخرى، شكل الهدنة لأجل ترتيب المسارات المتاحة للطرفين لاتباعها قبل الصدام القانوني المتوقع أن ينشب بينهما في أي لحظة.

ويتوقف نشوب المعركة القانونية بين اتحاد الكرة السوداني ووزارة الرياضة على تسلم الأول قرار السبت الماضي الذي صدر من لجنة الطوارئ الصحية العليا، المختصة بإدارة ملف فيروس كورونا المستجد بالسودان، حيث جاء القرار مؤيدا للوزارة بإيقاف الدوري.

المسارات المتاحة أمام اتحاد الكرة السوداني أعلن عنها من قبل رئيسه كمال شداد، وتمثلت في موقفه الرافض لإيقاف الدوري، لأنه استند على قرار عودة النشاط، بقرار من لجنة الطوارئ التي سمحت له بذلك.وزارة الرياضة السودانية، بعد قرارها بتكوين لجنة لمراجعة البروتوكول الصحي، كشفت عن مسارها وهو استخدم سلطة الدستور، وهي سلطة تخول لها حق استدعاء الشرطة لإغلاق الملاعب، لتنفيذ قرار إيقاف الدوري، وهي السلطة الوحيدة المتاحة أمامها للمضي في تنفيذ القرار.

الخيار الوحيد المتاح أمام وزارة الرياضة السودانية، لتعديل مسارها الذي تتبعه هو إعادة تكوين لجنة الطوارئ الصحية العليا بقرار من مجلس السيادة، ليحمل التكوين تفويضا لوزارة الرياضة باتخاذ قرارات منفردة بشأن النشاط الرياضي في السودان.