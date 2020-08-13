الكاردينال يوافق علي طلب شداد بالاستمرار في رئاسة الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وضع كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم السوداني، مساء الأربعاء، عدة خيارات على طاولة رئيس مجلس إدارة الهلال المنتهية فترة عمله، أشرف الكاردينال، لمعالجة الفراغ الإداري بالنادي.

ويعاني مجلس الهلال من أزمة كبيرة بعد وقف الكاردينال وأعضاء مجلسه عن مزاولة أي نشاط رسمي بعد يوم 27 يوليو/تموز الماضي.

وكان الكاردينال قد اتصل رسميا بكمال شداد، الذي يتولى ملف معالجة الفراغ الإداري بنادي الهلال، وطلب الاجتماع به وتحدد للقاء مساء اليوم الأربعاء، وقد تم بمكتب شداد في مقر اتحاد الكرة.

وجاء الاجتماع في أعقاب تطورات كبيرة، تمثلت في انسحاب العديد من الشخصيات التي رشحتها الهيئة الاستشارية لنادي الهلال للعمل مع الكاردينال في لجنة التطبيع، وهي القائمة التي قدمت منذ يومين لشداد، وتهيأ لإعلانها لولا الانسحابات التي حدثت.

وفي اجتماع اليوم الذي حضره الكاردينال مباشرة من المطار إلى مقر اتحاد الكرة، طرح شداد على الكاردينال الاستمرار في مهام إدارة الهلال لحين رفع الحظر الصحي، أو أن يرشح بنفسه لتكوين لجنة تطبيع، أو أن يستقل الاتحاد بالهلال ويكون له لجنة تطبيع.وافادت مصادر عن نيه الكاردينال المواصلة في رئاسة الهلال الي حين انعقاد جمعية عمومية

وانتهى الاجتماع بين شداد والكاردينال، بتعجيل الرد على تلك المقترحات المطروحة، لسد الفراغ الإداري بنادي الهلال في أسرع وقت.