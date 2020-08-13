وزارة التربية: امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإتحادية إكتمال كافة الإستعدادات لقيام امتحانات الشهادة السودانية في السابع عشر من سبتمبر القادم، مشيرة الى إكتمال كافة الترتيبات للامتحانات بالمراكز ودول المهجر .

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم تماضر الطريفي،أمس في المؤتمر الصحفي للإعلان عن مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم، والذي سوف يعقد بجامعة الخرطوم في الخامس عشر من هذا الشهر إن الوزارة اتخذت كافة التدابير لمعالجة الاشكالات التي تواجه مراكز الامتحانات في دول المهجر، لافتة الى ان الوزارة كانت قد أكملت طباعة الامتحانات منذ مارس الماضي الا إن ظهور فايروس كورونا حال دون جلوس الطلاب للامتحانات.

وكشفت عن صدور موجهات من الحكومة للارتقاء بالتعليم الفني ورفع نسبة القبول من ٣٪الي ٤٪من جملة الممتحنين الى ٢٠٪،وان لايتم قبول الدرجات الدنيا شريطة ان يكون الطالب لديه الرغبة فى الالتحاق بالتعليم الفني .