إعلامية قطرية تزلزل قصور الإمارات والسعودية بتصريح ناري وهذا ما قالته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

زلزلت الإعلامية القطرية إلهام بدر السادة، قصور الإمارات والسعودية بتصريح ناري تحدثت فيه عن سبب تسمية قطر “كعبة المضيوم” وعن وجهة نظر الدوحة للمساعدات التي تقدمها للدول الأخرى مقارنة بما تفعله البلدين.

وقالت السادة، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “قطر اسمها الرديف كعبة المضيوم وهي تلك التي تظلله بمساندتها بمعونتها، قطر في تاريخها المساعدة التضامن والتعاون، ولما نتكلم عن السياسة القطرية فهي اكتست بلون هذه الأرض وعادات أهلها وهذا ليس بالأمر الجديد”.

وأضافت: “لو تلاحظ بكلمة الأمير تميم بن حمد فإنه لا تمنن وننظر للمال هو رزق من الله ونحن وسطاء وهذه خصائص أهل قطر، والأمير قال دون أن نتدخل وليس لنا علاقة بشأن أحد وكل واحد يدير شؤونه كما يريد”.

وتابعت: “نحن جزء من عبيد الله في هذه الرسالة، وعلى الجانب الآخر ومن المحيطين بناء حجبوا هذه المعونات لأنهم ارتأوا أن لكل شيء ثمن ويريدون إيصال المعونات بشروطهم”.