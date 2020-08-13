عضو مجلس السيادة الإنتقالي يستعرض أمام مؤتمر أصدقاء السودان خطوات عملية السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الأستاذ محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة الإنتقالي وعضو وفد مفاوضات السلام لدى مخاطبته مؤتمر مجموعة أصدقاء الخليج 365، أنه تم الإتفاق على سبع قضايا من جملة ثمانية وتبقت قضية واحدة هي ملف الترتيبات الأمنية والان يدور التفاوض حولها في جوبا للفراغ منها.

واستعرض التعايشي الخطوات التي تمت في عملية السلام، واكد ان الإتفاق الإطاري للسلام جاهز ويتوقع ان يتم الفراغ منه خلال شهر اغسطس الجاري.

يذكر ان ممثلي حركات الكفاح المسلح رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس والسيد مني اركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان قد خاطبا المؤتمر وعرضا التطور في عملية السلام واكدا التزامهما الجاد بالفراغ من الترتيبات الأمنية والوصول إلى سلام دائم وشامل في السودان.