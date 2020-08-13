حمدوك: الأزمة الاقتصادية أثرت على القطاعات الانتاجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك خلال كلمته بمؤتمر أصدقاء السودان الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية عن العديد من التحديات التي تواجه حكومة الفترة الانتقالية ويعاني منها المواطن السوداني أبرزها الأزمة الاقتصادية التى اثرت سلباً على القطاعات الإنتاجية، أضافة الى جائحة كورونا وقال إنها شكلت تحد إضافي تعمل الدولة جاهدة في الاستجابة للتخفيف من هذه المعاناة.

وأعرب حمدو عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز ومجلس وزرائه، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على استضافة المملكة لمؤتمر أصدقاء السودان التاسع .

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستحتفل بعد خمسة أيام بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع الميثاق السياسي والإعلان الدستوري، وأوضح أن هذا الإنجاز مكن من تشكيل حكومة انتقالية لتحمل مسؤولية قيادة السودان وشعبه في الاتجاه الصحيح والمضي قدماً نحو وقف الصراع وتمكين الشعب ورد المظالم وإحلال السلام .

Advertisements

وأكد حمدوك الوزراء أن عملية اكمال هياكل السلطة الانتقالية في البلاد تمضي بصورة جيدة، وأشار إلى مشاورات الجارية بشأن تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي الذي سيكون مسؤولاً عن الإشراف على أداء السلطة التنفيذية.

وقال رئيس الوزراء إن حكومة الفترة الانتقالية أحرزت تقدماً في مجالات حريات التعبير وقطاع الأمن والإصلاح القانوني والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتى تشمل الاصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، موضحاً أن برنامج دعم الأسرة الذي يجري تنفيذه الآن يعتبر احد البرامج التي تستهدف دعم الأسر لتقليل الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

وقال حمدوك أنه بالإرادة الجماعية والشراكة لهذه المجموعة المختارة من أصدقاء السودان سنكون قادرين على مواجهة التحديات الموروثة بشكل مشترك والتغلب على العقبات والانتقال إلى مستقبل السلام الشامل والعادل والسودان الديمقراطي.