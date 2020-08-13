إتحاد الكرة : إستئناف الدوري السوداني يوم (الجمعة) المُقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرر المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة استئناف الدوري الممتاز في الموعد الذي أعلن عنه الاتحاد مُسبقاً والموافق “الجمعة ” المقبل، على أن تكون ضربة البداية بكأس السودان، ويليه “السبت” الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تُقام المباريات باستاد الهلال والخرطوم، وملعب الخرطوم الوطني “نادي الأسرة”، وتم استبعاد ملعب نادي المريخ لعدم الجاهزية.

وقال نائب رئيس الاتحاد للشؤون المالية نصر الدين حميدتي في تنوير صحفي أمس “الثلاثاء” إن الاتحاد لم يتسلم حتى الآن رسمياً أي خطاب من لجنة الطوارئ الصحية بتعليق النشاط، وأوضح أنه في حال تم تسليمهم خطابا يفيد بذلك سيتم تعليق الدوري.

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