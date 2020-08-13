وزارة الطاقة والتعدين تحدد بداية الشهر القادم لحل مشكلة أزمة الوقود بصورة جذرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
حددت وزارة الطاقة والتعدين بداية الشهر القادم لحل مشكلة أزمة الوقود بصورة جذرية.
وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط د. حامد سليمان حامد، إن وزارته تبذل قصار جهدها لحل إشكالية أزمة الوقود في شهر سبتمبر القادم.
وكشف في برنامج (الشارع يريد) بالفضائية السودانية عن الاتفاق لاستيراد وقود يكفي للاستهلاك سبعة اشهر من خلال محفظة السلع الاستراتيجية.
وأقر حامد بوجود مشاكل في إستيراد الوقود لافتاً إلى أن الدولة لم تستطع استيراد الوقود لفترة شهرين لاشكاليات في النقد الأجنبي.
ونوه حامد أن وزارته تدرس زيادة أسعار الوقود بصورة مناسبة تراعي فيها الإنتاج المحلي من الوقود المستورد.
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