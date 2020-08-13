قطاع التعدين يكشف عن طرح مربعات إمتياز تعديني في السودان عبر مزاد علني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين عن سياسات جديدة يعلن عنها خلال ايام لتنظيم القطاع بالولايات المختلفة والتي ستصدر لكل ولاية على حدة بحسب طبيعة الولاية وتكوينها.

ولفت وكيل القطاع د. محمد يحي في تصريحات صحفية (الاربعاء) الى ان واحدة من انجازات القطاع التي سترى النور قريبا هي توزيع مربعات جديدة ولكن ليس بالطريقة القديمة ، وانما سيتم طرح هذه المربعات في مزاد علني تتنافس فيه الشركات بشفافية عالية وسيتم ارساء العطاءات على الشركات الجادة التي تكون لديها مقدرة فنية في المقام الاول الى جانب المقدرة المالية وذلك وفق اللوائح والقوانين.

وأوضح الوكيل ان هناك خطوات جادة سيتم تطبيقها خلال الايام المقبلة منها إعمال القوانين على الشركات غير الجادة ، كاشفا عن وجود اكثر من (143) شركة امتياز عاملة في قطاع التعدين المنتجة منها (9) شركات فقط، لافتا الى ان هناك سؤال كبير لماذا هذه الشركات لم تنتج، مع العلم أنها وقعت عقودات مع الحكومة منذ العام 2009، مؤكدا ان هذه الشركات لم تقم الوزارات المتعاقبة بتنفذ اللوائح والقوانين فيها ، كاشفا عن الاتجاه لمراجعتها وتنفيذ القوانين وفق الاتفاقيات،مشيرا للوقوف على المعوقات التي ادت لتاخر إنتاجها ، مؤكدا أن إستمرار عدم جديتها يؤدي لسحب امتيازها لشركات أخرى لزيادة الإنتاج .