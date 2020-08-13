وزارة الطاقة تحدد الشهر المقبل لحل مشكلة أزمة الوقود في السودان بصورة جذرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حددت وزارة الطاقة والتعدين بداية الشهر القادم لحل مشكلة أزمة الوقود بصورة جذرية.

وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين قطاع النفط، حامد سليمان حامد، إن وزارته تبذل قصار جهدها لحل إشكالية أزمة الوقود في شهر سبتمبر القادم.

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وكشف في برنامج (الشارع يريد) بالفضائية السودانية عن الاتفاق لاستيراد وقود يكفي للاستهلاك سبعة أشهر من خلال محفظة السلع الاستراتيجية.

وأقر حامد بوجود مشكلات في استيراد الوقود، لافتاً إلى أن الدولة لم تستطع استيراد الوقود لفترة شهرين لإشكاليات في النقد الأجنبي.

ونوه حامد إلى أن وزارته تدرس زيادة أسعار الوقود بصورة مناسبة تراعي فيها الإنتاج المحلي من الوقود المستورد؛ وأوضح أن أسعار الوقود المنتج محلياً ستكون أقل من المستورد، وأشار إلى أن وزارته تعمل على مراعاة الفئات المختلفة، وقال: “إن أسعار الوقود تؤثر على راعي الضأن في الخلا” – على حد تعبيره. وشدد على ضرورة إزالة التشوهات في أسعار الوقود وناشد المواطنين دعم وإسناد الإصلاحات الاقتصادية بهدف إزالة التشوهات.