الثروة الحيوانية تؤكد الالتزام بالمواصفات والاشتراطات بشأن صادر الماشية

الخليج 365 :

أكد دكتور عادل فرح إدريس وزير الثروة الحيوانية والسمكية المكلف مجددا الإلتزام بالمواصفات والإشتراطات بشأن صادر الماشية الحية والمذبوحة بالعناية الصحية والبيطرية للحيوان والاعداد وفترة الحجر.

جاء ذلك فى الاجتماع الذي عقد بالوزارة وضم عدد من المصدرين وممثل الأمن الاقتصادي بحضور مدير إدارة المحاجر وصحة اللحوم بالوزارة والإعلاميين.

وقال إن قرار إيقاف صادر الماشية من المحاجر عدا محجر الخوي والكدرو وبورتسودان جاء في أعقاب اشكالات إعادة إعداد من صادر الماشية من ميناء جدة مؤخرا .

وأكد أن هناك 17 جهة تشارك في الصادر منها الموانئ والجمارك والناقل البحري والجوي وان الوزارة تسلم الجهات المختصة الصادر وفقا للمواصفات، منوها الى تلف اللحوم الحمراء التي صدرت للكويت والإمارات محملا المسئولية للجهة الناقلة.

وأكد أن البواخر التى ارجعت غير مطابقة للمواصفات والإشتراطات الفنية من توفير مياه وعلف وتهوية، وعدم السرعة،

وفيما يتعلق بجلود الأضاحي وعدم الاستفادة منها والإهمال الذي حدث هذا العام قال الوزير إن مهمة الوزارة تصنيف درجات ومستويات الجلود فقط، منوها الي أن المدابغ الحكومية تحولت إلي قطاع خاص وهي مهمة وزارة التجارة والصناعة، واشار الي انه تم إعطاء مواد حافظة و20طن ملح للمدابغ ورغم ذلك لم يتم الاستفادة منها.

من جانبهم شكا المصدرون من سلسلة الإجراءات المعقدة في الصادر من وزارة التجارة وبنك السودان إضافة للوقوف المتكرر للحيوان والضرائب والزكاة والرسوم المتعددة حتى يصل ميناء الصادر.

وطالب خالد العوض المدني مدير شركة المدني للاستيراد والتصدير بتوفير الوقود لنقل المواشي، وشكا من ارتفاع أسعار العلف والمياه منوها الي ان تانكر المياه وصل الى 30 ألف جنيه، فيما دعا المصدر صالح صلاح بوضع رؤية واضحة وإجراءات تسهل الصادر بتنفيذ وإعمال النافذة الواحدة. و طالب بعقد ورشة تضم كل الجهات لمناقشة الاشكالات ووضع المقترحات والحلول.

واشاد المصدرون بالوزارة وجهودها في ما يليها بشأن الصادر، مطالبين بالتعاون والتنسيق بين المكونات والجهات المختصة بصادرات الماشية والحية واللحوم.