إرتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بود مدني

الخليج 365 :

اشتكى مواطنو محلية مدني من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار اللحوم الحمراء و الخضروات.

وكشفت جولة لـ(الجريدة) بودمدني عن استمرار ارتفاع في أسعار السلع خاصة اللحوم حيث وصل سعر كيلو الضان إلى ٩٠٠ جنيه مقارنة بـ٦٠٠ جنيه لكيلو العجالى ، وبالمقابل ارتفع كيلو الفراخ إلى ٣٤٠ جنيه فيما ارتفع كيلو السجوك إلى ٨٠٠ جنيه ، وتراوح سعر جوال السكر زنة ٥٠ كيلو ما بين ٣٧٠٠ إلى ٣٨٠٠ بينما ارتفع سعر جوال السكر زنة ١٠ كيلو الى ٧٥٠ جنيه ، وبالمقابل تراوحت أسعار جركانة زيت الفول زنة ١٨ رطل ما بين ٢٣٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه فيما ارتفعت أسعار زيت صباح زنة ٤.٥ لتر إلى ١١٠٠ جنيه ، وارتفع رطل شاي الغزالتين إلى ٤٠٠ جنيه مقابل ٢٨٠ جنيه لرطل البن.

وفي أسواق الخضر والفاكهة وصل جوال البطاطس وكرتونة الطماطم إلى ٣ الاف جنيه مقابل ٢٥٠٠ جنيه لجوال العجور و٨٠٠ جنيه لجوال الباذنجان فيما وصل كيس البامية إلى ١٢٠٠ جنيه فيما تراوحت أسعار جوال البصل ما بين ٢٨٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه وارجع عدد من تجار سوق ودمدنى الارتفاع المتواصل في الأسعار لارتفاع أسعار الدولار .