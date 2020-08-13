تعيين السيد عبد الرحيم الصديق سفيرا للسودان في قطر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدّم السيد عبد الرحيم الصديق، سفير جمهورية السودان لدى دولة قطر، الأربعاء، ١٢ أغسطس، أوراق اعتماده للشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.

وأبلغ السيد السفير سموه تحيات شقيقه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، وتوجيهاته بأهمية تطوير العلاقات بين البلدين.

من جانبه أكد سمو الأمير على متانة العلاقات بين البلدين، وأكد كذلك على اهتمامه الشخصى بتطوير هذه العلاقات ودعم جهود التنمية والسلام فى السودان.

وتم خلال اللقاء تناول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وفى ختام اللقاء طلب سمو الأمير نقل تحياته لشقيقه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وتمنياته بالتقدم والازدهار للشعب السودانى.