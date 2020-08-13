رسمياً.. البصات السفرية تستأنف رحلاتها المحلية والخارجية (السبت) المقبل

أعلنت الغرفة القومية للبصات السفرية انطلاقة رحلاتها المحلية والخارجية رسمياً يوم السبت المقبل.

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وقال الرئيس المناوب للغرفة معمر عبد الحميد، إن الرحلات ستطبق فيها إجراءات صحية صارمة بإلزام كل راكب بإرتداء كمامة طبية، فضلاً عن التشدد في الدخول للميناء تدريجياً للبصات والتعقيم، وتوقع النظر في تعرفة التذكرة على أن تكون جميع مقاعد البص مكتملة عكس ما رشح بشأن تسفير البصات ناقصة العدد إمتثالاً للضوابط الصحية الخاصة بجائحة كورونا.

ونوه معمر بحسب صحيفة المواكب، إلى أن قطاع البصات السفرية طوال الفترة التي توقفت فيها بسبب جائحة كورونا تكبدت خسائر مادية تجاوزت المليارات من الجنيهات، فضلاً عن تعرض أصحاب الشركات لملاحقات من المصارف بسبب تعثر المديونيات الخاصة بإسقاط قطع الغيار والبصات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)