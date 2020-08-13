نيابة الفساد تستجوب علي عثمان في بلاغ (المدينة الرياضية) الأحد المقبل

التاريخ: 13-أغسطس-2020
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يمثل القيادي بالنظام السابق، علي عثمان محمد طه، الأحد المقبل، أمام نيابة مكافحة الفساد، لمواصلة التحري، وإكمال استجوابه في بلاغ تجاوزات وتعدي بشأن التصرف في أراضي المدينة الرياضية.
وفي 22 يناير الماضي، استجوبت نيابة مكافحة الفساد، طه، في ذات البلاغ، بعد أن تقدمت وزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، بعريضة لنيابة مكافحة الفساد، تتهم فيها عددا من رموز النظام السابق بتهم تتعلق بتجاوزات وتعديات على أراضي المدينة الرياضية، واستقطاع جزء منها لصالح منظمات وهيئات وإحدى الجامعات.
وطالب المتهم، في الاستجواب الأول بحسب صحيفة الجريدة، إمهاله حتى الجلسة القادمة، بحجة عدم تذكر تفاصيل الوقائع نسبة لطول الفترة الزمنية التي مرت على تلك الوقائع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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