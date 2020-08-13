وقفة احتجاجية لاطلاق سراح معمر موسى وميخائيل بطرس

نفذ العشرات من أسرة وأصدقاء معمر موسى رئيس تحالف الحراك الشعبي الموحد وميخائيل بطرس وقفةً احتجاجية أمام النيابة العامة، مطالبين باطلاق سراحهما ووقف الاعتقالات التعسفية وتسيسي القضاء.

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وسلم المحتجون مذكرة تطالب النائب العام تقويم اعوجاج وعسف النيابات وحماية شعارات الثورة، وطالبت المذكرة بضرورة التدخل لايقاف الانتهاكات ومنح معمر وبطرس حريتهما ورد الاعتبار لهما لما تجرعاه من ظلم وعسف، كما طالبت المذكرة بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.

ويدخل معمر موسى شهره الثالث موقوفاً في بلاغات عديدة في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، تصل عقوبتها الاعدام، بعد أن أوقف بحسب صحيفة الجريدة، في مقر لجنة إزالة التمكين بتهمة التصوير في بداية شهر يونيو، ويقضي ميخائيل بطرس 40 يوماً في الحراسة تحت ذمة التحقيق في بلاغات مشابهة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)