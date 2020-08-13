القراي: لن نسمح لمجمع الفقه بوضع منهج التربية الإسلامية

قال مدير المركز العام للمناهج، عمر القراي إن مجال التعليم سيشهد ثورة شاملة لتغيير التشوهات التي اعترت التعليم خلال العهد البائد، وأعلن عودة مدارس التعليم العام المتوسط، وأشار القراي إلى أن المناهج في عهد الإنقاذ كانت (ضخمة الحجم، فارغة في محتواها)، وقال أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم أمس (الأربعاء)، حول تدشين مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم، قال إن المنهج الجديد سيكون خفيفاً يسهل فهمه دون أن يزحم عقول التلاميذ بلا فائدة.

وأكد القراي بحسب صحيفة المواكب أن طباعة المنهج الجديد تجري الآن بمطابع العملة المملوكة لوزارة المالية وبنك السودان، وقال: تتم الطباعة في مطابع حكومية بعكس النظام البائد الذي كان يطبعها خارج السودان وبالعملة الصعبة.

Advertisements

ونفى القراي خلافات مركز المناهد مع مجمع الفقه الإسلامي، قال: “ليس بيننا مشاكل وأن لمجمع الفقه رؤية نحترمها”، مضيفاً: “هم يريدون وضع منهج التربية الإسلامية ولكننا لن نسمح بذلك لأننا الجهة الوحيدة المخول لها وضع المنهج الدراسي وفق رؤية علمية مدروسة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)