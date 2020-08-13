مقاومة بري ترفض اجازة الموازنة المعدلة

أعلنت لجان مقاومة البراري رفضها القاطع لإجازة السياسات الاقتصادية التي تضمنتها الموازنة المعدلة ووصفتها بالوخيمة ، وحذرت من أن الموازنة في جوهر تصميمها أكبر خطر محدق بالثورة ومهدد كارثي لها.

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وأكدت أن تلك الاجراءات ستؤدي إلى آثار خطيرة على أسعار السلع الأساسية بزيادة تتجاوز الـ 200%من التضخم، وتعمل في نفس الوقت على انهيار قيمة الجنيه مما سيؤدي إلى الانهيار الكامل للإقتصاد السوداني.

ونوهت بحسب صحيفة الجريدة، الى أن الموازنة رفعت الدعم عن الوقود بنسبة 75% ورفعت الدعم عن الكهرباء بنسبة 41% بجانب رفع قيمة الضريبة المضافة .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)