مقاومة بري ترفض اجازة الموازنة المعدلة

التاريخ: 13-أغسطس-2020
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أعلنت لجان مقاومة البراري رفضها القاطع لإجازة السياسات الاقتصادية التي تضمنتها الموازنة المعدلة ووصفتها بالوخيمة ، وحذرت من أن الموازنة في جوهر تصميمها أكبر خطر محدق بالثورة ومهدد كارثي لها.
وأكدت أن تلك الاجراءات ستؤدي إلى آثار خطيرة على أسعار السلع الأساسية بزيادة تتجاوز الـ 200%من التضخم، وتعمل في نفس الوقت على انهيار قيمة الجنيه مما سيؤدي إلى الانهيار الكامل للإقتصاد السوداني.
ونوهت بحسب صحيفة الجريدة، الى أن الموازنة رفعت الدعم عن الوقود بنسبة 75% ورفعت الدعم عن الكهرباء بنسبة 41% بجانب رفع قيمة الضريبة المضافة .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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