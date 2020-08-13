شكاك يعلن تحول جامعة السودان من التعليم المباشر الى الإلكتروني

أعلنت جامعة السودان، للعلوم والتكنولوجيا التحول من التعليم المباشر إلى التعليم الإلكتروني، منعا لتكدس الدفعات بسبب جائحة كورونا ، التي تفترض التباعد الإجتماعي ، وقطعت بعدم تسلمها خطاب رسمي من وزارة التعليم العالي يفيد بفتح الجامعة ونزول الطلاب وأرجعت السبب إلى وجود “ربكة” وزارة التعليم العالي ولجنة الطوارئ الصحية .

وقال نائب مدير جامعة السودان البروفسور مهدي ابراهيم شكاك فى مؤتمر صحفي أمس إن الجامعة اتجهت للتعليم الإلكتروني قبل جائحة كورونا ، عقب مشاركة مدير الجامعات فى اجتماع بالإسكندرية حول تحول الجامعات للتعليم الإلكتروني.

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واكد بأن الجامعة قادرة على تنفيذ التعليم الإلكتروني لوجود المنصة للمواد والكادر البشري وأردف ان الجامعة اتجهت للتعليم الإلكتروني للظروف الصحية والسياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا والتي أدت الى تكدس أكثر من ثلاث دفعات مبينا أن الجامعة لم تخرج طالب منذ العام ٢٠١٨ وقال: لابد أن ينفذ هذا البرنامج حتى يتخرج الطلاب .

وقطع شكاك بحسب صحيفة الجريدة، باستحالة استمرار الدراسة في قاعات الدرس في ظل وجود جائحة كورونا التي تتطلب التباعد الإجتماعي ولفت إلى وجود ٣٠ ألف طالب بكالوريوس و٣٣ ألف طالب دبلوم ٥ ألف طالب دراسات عليا بالجامعة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)