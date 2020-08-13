لجنة أطباء البحر الأحمر تكشف عن انسحاب الشرطة من مستشفى بورتسودان

كشفت لجنة أطباء السودان المركزية فرعية ولاية البحر الأحمر عن إنسحاب الشرطة من جميع أقسام مستشفى بورتسودان التعليمي والمشرحة، بعد عجزها عن توفير الحماية والسيطرة على الوضع، وقالت اللجنة في تعميم صحفي أمس، ” تم قفل الشارع المؤدي لمستشفى الجراحة (العشي) بسبب أعمال الحرق والتخريب وإطلاق الرصاص الحي ظهر أمس من قبل متفلتين، صاحب ذلك انسحاب الشرطة من المستشفى”.

Advertisements

وحملت لجنة الاطباء المركزية حكومة الولاية والقوات الأمنية مسؤولية سلامة الكوادر الطبية العاملة بجميع مستشفيات الولاية وقالت أن عدم توفير الحماية الكاملة سيُرغم الأطباء والكوادر الطبية على الإنسحاب من المستشفيات حفاظاً على أرواحهم ، ما سيزيد من تفاقم الوضع الراهن ..

وطالبت بضرورة تشديد الحراسة على المستشفيات والمرافق الصحية من قبل قوات من الجيش وتطويق المستشفى بطوق أمني ومنع المرافقين من الدخول وتفتيش المرضى واعتقال كل من يحمل سلاح داخل حرم المستشفى، وشددت اللجنةبحسب صحيفة الجريدة، على ضرورة تأمين تراحيل الكوادر الصحية من قبل الأجهزة الأمنية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)