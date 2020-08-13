قوى التغيير: الوالي صالح عمار قادم إلى ولاية كسلا من اجل تذليل الصعاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد حمرور حسين حمرور عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بولاية كسلا ان الحرية والتغيير تمثل سفينه بها كل مكونات الولاية بمختلف توجهاتهم واثنياتهم، وانهم يمثلون الحاضنة السياسية التي اختارت الوالي صالح عمار، لذلك لا رجعة في ذلك القرار خاصة ان ترشيح الوالي حق منح لقوى الحرية والتغيير بنص الوثيقة الدستورية في حين ان الاختيار مكفول لرئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك.

وبشر عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بولاية كسلا اهالي الولاية في الرسالة التي وجهها لهم مساء الاربعاء عبر منبر وكالة السودان ان الوالي صالح عمار قادم إلى الولاية من اجل تذليل الصعاب التي تواجه انسان الولاية من ازمات سواء في الخبز والوقود وغيرها.

ونفى بشدة وجود اي صراعات بالولاية، وقال “ان الامر يتلخص في ان هناك مجموعات من العهد البائد تريد تدوير نفيات ليس الا، وان هذا الامر لن يحدث ابداً”.

كما عدد حمرور الاليات التي تعمل مع الوالي وتراقبة، وكيف انها كفيلة بتغييرة في حال اخفاقه او انحرافة عن طريق الثورة، وهذه الأليات متمثلة في مجلس الوزراء المكون من مكونات واحزاب مختلفة، ومجلس تشريعي، وإعلام حر بجانب وجود الشارع الكسلاوي الذي سوف يتحرك ويقيل الوالي دون تردد اذا لم يسير مع خط الثورة.

فيما قام علي صلاح الدين الكناري عضو مركزية الحرية والتغيير كسلا بسرد تفاصل برنامجهم منذ وصولهم الخرطوم، ولقائهم بالوالي صالح عمار الذي شرح لهم ما قام به من اعمال من اجل معايش انسان الولاية .

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واضاف انهم قاموا بادارة نقاش موسع مع الوالي لبرنامج ادارة الولاية المعد للفترة القادمة والذي ينقسم الى قسمين، الاول عبارة عن برنامج لفترة مائة يوم الاولى، اما القسم الثاني فهو برنامج استراتيجي لبقية الفترة الانتقالية.

وقال الكناري انهم عقدوا لقاء مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بالخرطوم، والذي اكد وقفته الصلبة مع مرشح قوى الحرية والتغيير صالح عمار، وكشف عن انه تم الاتفاق مع المركز على وضع اعتبار خاص للمجلس المركزي لولاية كسلا.

واضاف عضو مجلس قوى الحرية والتغيير لولاية كسلا انهم كذلك التقوا بعضو مجلس السيادة بورفيسور صديق تاور والذي اكد لهم انه كان يلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين مكونات الولاية.

واعلن الكناري التزامه التام كقوى حرية وتغيير بان يديروا الترشيحات والتسميات والتسكين بالادارات المختلفة بقومية عالية وبتميز ايجابي لانسان المنطقة وذلك بعد استلام الوالي مهام واعباء عملة .

كما قام باستعراض كل الخطوات السابقة لاختيار صالح عمار والياً للولاية وما هي الاسباب التي ادت الى تاخر اعلان الوالي، مشدداً على ان امر ختيار الوالي قد حسم في فترة مبكرة جداً وقبل كل التعقيدات والصراعات الاخيرة في المشهد الاجتماعي بالولاية.