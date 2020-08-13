وزيرة المالية المكلفة : الحكومة الانتقالية ورثت تركة مثقلة من النظام البائد واقتصاد منهار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي، إن الحكومة الانتقالية ورثت تركة مثقلة من النظام البائد واقتصاد منهار ومقيد بمديونية تقترب من الـ(٦٠) مليار دولار وعقوبات دولية ظلت عقبة أمام انطلاق ونمو الاقتصاد الوطني.

وأكدت محمد علي، لدى مخاطبته مؤتمر أصدقاء السودان عزم الحكومة الانتقالية على المضي في إصلاحات هيكلية كلية تمكنها من البناء والمعالجة الجذرية للأزمات، مبينةً في هذا الجانب الشروع في إجراءات ضرورية مثل ترشيد الإنفاق العام ودعم الوقود والكهرباء ومعالجة سعر الصرف تدريجياً وتوسيع المظلة الضريبية وإصلاح منظومة الدعم عبر سياسة الدعم النقدي المباشر للأسر وصغار المزارعين والحرفيين؛ فيما أكدت الوزيرة عزم حكومتة على مجابهة التحديات الماثلة والتغلب عليها، وتعزيز التعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء لإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام ليصبح لبنة قوية لبناء اقتصاد قوي خالي من التشوهات يقوم على الإنتاج والتصنيع واستغلال القيمة المضافة وصولاً للتنمية المتوازنة والشاملة المنشودة.

وأعلنت د.هبة عن وضع سياسات مبتكرة للإنتاج والصناعة الوطنية والاستثمار الأجنبي، كما أعلنت عن صدور قانون استثمار قومي خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المتوازنة في كل أنحاء السودان مع التمييز الايجابي للمناطق المتأثرة بالنزاع ولتوفير فرص عمل متعددة المجالات للشباب من الجنسين.