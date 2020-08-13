الداخلية: القبض على 85 متهما في احداث بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدرت وزارة الداخلية ‏بيانا صحفيا حول أحداث مدينة بورتسودان، ولاية البحر الأحمر كشفت من خلاله القبض على 72 متهما والقبض على 13 آخرين بعد صدور البيان ليرتفع العدد إلى 85، المجموعة الأخيرة كانوا يحملون (بنزين) مع شروعهم في إحداث حريق.

وأعلنت السلطات، فجر الخميس، عن مقتل 32 شخص وجرح 98 آخرين،فيما ألقت القبض على 72 متهما في أحداث مدينة بورتسودان.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية ” شهدت مدينة بورتسودان أحداث امنية مؤسفة راح ضحيتها 32 قتيلا و98 جريحاً بعضهم من القوات النظامية ”

وأضاف تمكنت القوات المشتركة من القبض على 72 من المتهمين وفتح بلاغات جنائية ضدهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، أصدر عبد الله حمدوك، عدداً من الموجهات بشأن الأوضاع في شرق السودان.

وتتمثل في “تعزيز الوجود الأمني بإرسال قوات احتياطي مركزي إلى ولاية البحر الأحمر، والتي بدأت في الوصول إلى مدينة بورتسودان منذ الأمس”، وتكوين لجنة رباعية من مجلس الأمن والدفاع تتولى مخاطبة الأزمة السياسية في ولاية كسلا، وستقدم توصياتها غداً الخميس إلى اجتماع مجلس الأمن والدفاع.