هذه شروط إستئناف نقل الركاب بين الولايات وثلاث دول افريقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت وزارة البنى التحتية قرارا يسمح بنقل الركاب بين الولايات واستئناف الرحلات الجوية لبعض الدول وفق شروط محددة.

وسمح القرار الذي تحصلت عليه أول النهار اليوم الأربعاء بمزاولة نشاط نقل الركاب والمسافرين بين الولايات ب اسزة المواعين والنركبات الناقلة المصدق لها بما فيها التأكسي.

وحدد القرار السبت الخامس أغسطس بداية فتح الميناء البري واستئناف نقل الركاب وفق التعرفة المعتمدة من غرفة البصات السفرية.

واشترط القرار أن يتم تعقيم الركاب قبل الصعود للنركبة وتوفير الكمامات لهم زالزامهم بإارتدائها طيلة فترة الرحلة على أن تنطلق المركبات في الموانئ البرية والمواقف المعتمدة.

كما سمح القرار بنقل الركاب والمسافرين إلى مصر واثيوبيا وجنوب السودان وفق شروط محددة بواسطة المواعين الناقلة المصدق لها وضرورة تقيم الركاب وتوفير الكمامات لهم.