عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 13 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

أصدقاء السودان: السلام أمر حاسم لنجاح الفترة الانتقالية

لجنة أطباء البحر الأحمر تكشف عن انسحاب الشرطة من مستشفى بورتسودان

شكاك يعلن تحول جامعة السودان من التعليم المباشر الى الإلكتروني

تجمع المهنيين: ما يحدث في الشرق أمر خطير جداً

حمدوك يوجه بارسال قوات احتياطي الى البحر الاحمر

مقاومة بري ترفض اجازة الموازنة المعدلة

استمرار حملة ازالة التراكمات بالخرطوم

وزارة التربية :امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها

السيول والامطار تدمر ٨٠٠ منزل بولاية النيل الأبيض

ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بود مدني

معاشيو الجزيرة يدفعون بمذكرة لمجلس الوزراء لإلغاء القانون

وزارة الري: مناسيب النيل تجاوزت الفيضان في عدد من المحطات

وقفة احتجاجية لاطلاق سراح معمر موسى وميخائيل بطرس

تعديلات ادارية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم

أطباء يرفضون اعفاء مدير مستشفى امدرمان

نيابة الفساد تستجوب بكري حسن صالح

نيابة الفساد تستجوب علي عثمان في بلاغ (المدينة الرياضية) الأحد المقبل

الصيحة

السعودية: دعم السُّودان مُهمٌ

قانون جديد يُتيح لمجلس الآباء تحديد رسوم المدارس الخاصة

المهدي لـ(الصيحة): الصدفة وضعت البعض في مناصب “الانتقالية”

الدعم السريع: مُستعدون لخلع الكاكي ولبس (الأبرول) مع عُمّال النظافة

سقوط قتلى في بورتسودان رغم حظر التجوال الشامل

التربية: مُعالجات لطلاب الشهادة الجالسين بالخارج

السياسي

هدوء حذر وإجراءات لاحتواء الأزمة

المهدي : كنا علي علم باجتماع مناع قوش

اعتقال «46» متورط في الأحداث.. و«100» سيارة دعم سريع

«أصدقاء السودان» يؤكد دعمه للعملية الانتقالية بقيادة المدنيين في البلاد

مدير النقل البري لـ(السياسي): استئناف السفر إلى الولايات السبت المُقبل.

تشكيل لجنة مصغرة لإزالة المعوقات أمام عودة المفصولين

أخبار اليوم

تعزيزات أمنية للسيطرة على الأوضاع ببورتسودان.

تأجيل محاكمة الحاج عطا المنان للأربعاء المقبل.

السفير احمد التجاني صالح: الميزانية محبطة لتوقعات وطموحات الشعب.

غرفة صناعة الادوية تلوح بزيادة اسعار الدواء.

الانتباهة

ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺨﺮﻳﻒ ﻭﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﻭﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ‏( ﻣﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎً ﻭﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ‏) ﻟﻠﻌﻤﻞ

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.ﻣﻬﻤﺔ

ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺒﺼﺎﺕ ﺗﻌﻠﻦ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﻣﻮﻋﺪ ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺩﻋﻤﺎً ﻛﺎﻣﻼً ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺭﻳﺎﺩﺗﻪ

ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ: ﺍﺟﻼﺀ ﺳﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻧﻬﻴﺎﺭ 500 ﻣﻨﺰﻝ

ﺷﻨﻘﺮﺍﻱ: ﻣﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﻭﻓﺎﺓ ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ‏( 98 ‏) ﻓﻲ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ

ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺧﻮﺭ ﺍﻟﻮﺭﻝ

ﻧﺰﻭﺡ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻏﺮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﺎﻭﺭﺓ

ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ

ﺣﻤﺪﻭﻙ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﺤﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ

ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻠﻒ ﺷﺤﻨﺔ ﻟﺤﻮﻡ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ

المجهر

ﻭﺭﺍﻕ ﻳﻌﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺑﺎﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻳﻢ

ﻧﺸﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﻐﺮﺏ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ

ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﺇﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﻟﻌﻘﺪ ﺇﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺧﻼﻓﺎﺕ ﺗﻄﻴﺢ ﺑﻤﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﺇﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﺒﺼﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺗﺴﺘﺠﻮﺏ ﻋﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺣﻮﻝ ﺗﻬﻢ ﻓﺴﺎﺩ

ﺇﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﻭﻝ ﺑﻜﺮﻱ ﺣﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺎﺭﺏ

ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻋﻄﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥ

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آخر لحظة

ازالة التمكين: بلاغات في مواجهة مرتكبي تجاوزات

اطلاق رصاص واعمال تخريب تغلق طرق المستشفيات ببورتسودان

الحكومة تفشل في استيراد الوقود لشهرين

حمدوك: سنعتمد على الشباب في رحلة التعمير

ايقاف بيع الاراضي بالقضارف وحصر السيارات في الفاشر

السماح للبصات السفرية للتنقل بين الولايات

السوداني

تاكيداً لما انفردت به (السوداني): استئناف عمل البصات السفرية للولايات السبت المُقبل

رئيس هيئة أركان القوات المسلحة: الثورة بخير وسنصل إلى ديمقراطية كاملة

قال إن التنافس فيه سيكون بشفافية وكيل التعدين: سنطرح مربعات امتياز للشركات في مزاد علني

حمدوك يُوجِّه بتعزيز الوجود الأمني في البحر الأحمر

وصول كتائب من القوات المسلحة إلى مدينة بورتسودان

حمدوك لأصدقاء السودان: تحديات كثيرة تواجه الفترة الانتقالية

وزير الخارجية السعودي يعلن دعم المملكة الكامل للسودان

الوطن

نيابة الفساد تستجوب بكرى حسن صالح

والي البحر الأحمر:مواطنون استخدموا الذخيرة الحية

مجلس الأمن الدولي يطالب الحكومة بحماية المدنيين في دارفور

الطاقة تصدر ضوابط لاستيراد القطاع الخاص للمواد البترولية

تجمع المهنيين يرفض قانون النقابات المقدم من الحكومة

الجمارك تبيد سلع فاسدة بقيمة (٤) مليار جنيه

النيل الدولية

حمدوك يصدر قرارات لاحتواء التوترات السياسية والأمنية بشرق السودان

البصات السفرية تستأنف رحلاتها السبت المُقبل

نيابة الفساد تستجوب علي عثمان في بلاغ المدينة الرياضية الأحد المقبل

رصد درجات لتلميذات لم يجلسن لامتحان الأساس بولاية شرق دارفور

التربية: مُعالجات لطلاب الشهادة بالخارج حال تعثر فتح المطارات

القوات المسلحة

القائد العام يشرف إحتفالات القوات المسلحة بعيدها 66 غداً

رئيس هيئة الأركان : متعهدون بحماية البلاد وسنصل الى بر الأمان

وزير الدفاع يهنئ القوات المسلحة بعيدها الـ (66)

صوت الأمة

رئيس الأركان: القوات المسلحة والثورة بخير وسنصل إلى ديمقراطية كاملة

لاجئ سوداني يحرق نفسه أمام مفوضية اللاجئين بالنيجر

استجواب بكري حسن صالح ومثول على عثمان اليوم