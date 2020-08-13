التاريخ: 13-أغسطس-2020
0 مشاهدة
صحيفة السوداني:
– تاكيداً لما انفردت به (السوداني): استئناف عمل البصات السفرية للولايات السبت المُقبل
– رئيس هيئة أركان القوات المسلحة: الثورة بخير وسنصل إلى ديمقراطية كاملة
– قال إن التنافس فيه سيكون بشفافية وكيل التعدين: سنطرح مربعات امتياز للشركات في مزاد علني
– حمدوك يُوجِّه بتعزيز الوجود الأمني في البحر الأحمر
– وصول كتائب من القوات المسلحة إلى مدينة بورتسودان
– حمدوك لأصدقاء السودان: تحديات كثيرة تواجه الفترة الانتقالية
– وزير الخارجية السعودي يعلن دعم المملكة الكامل للسودان
صحيفة صوت الأمة:
– رئيس الأركان: القوات المسلحة والثورة بخير وسنصل إلى ديمقراطية كاملة
– لاجئ سوداني يحرق نفسه أمام مفوضية اللاجئين بالنيجر
– استجواب بكري حسن صالح ومثول على عثمان اليوم
صحيفة الوطن:
– نيابة الفساد تستجوب بكرى حسن صالح
– والي البحر الأحمر:مواطنون استخدموا الذخيرة الحية
– مجلس الأمن الدولي يطالب الحكومة بحماية المدنيين في دارفور
– الطاقة تصدر ضوابط لاستيراد القطاع الخاص للمواد البترولية
– تجمع المهنيين يرفض قانون النقابات المقدم من الحكومة
– الجمارك تبيد سلع فاسدة بقيمة (٤) مليار جنيه
صحيفة القوات المسلحة:
– القائد العام يشرف إحتفالات القوات المسلحة بعيدها 66 غداً
– رئيس هيئة الأركان : متعهدون بحماية البلاد وسنصل الى بر الأمان
– وزير الدفاع يهنئ القوات المسلحة بعيدها الـ (66)
صحيفة آخر لحظة:
– ازالة التمكين: بلاغات في مواجهة مرتكبي تجاوزات
– اطلاق رصاص واعمال تخريب تغلق طرق المستشفيات ببورتسودان
– الحكومة تفشل في استيراد الوقود لشهرين
– حمدوك: سنعتمد على الشباب في رحلة التعمير
– ايقاف بيع الاراضي بالقضارف وحصر السيارات في الفاشر
– السماح للبصات السفرية للتنقل بين الولايات
صحيفة أخبار اليوم:
– تعزيزات أمنية للسيطرة على الأوضاع ببورتسودان.
– تأجيل محاكمة الحاج عطا المنان للأربعاء المقبل.
– السفير احمد التجاني صالح: الميزانية محبطة لتوقعات وطموحات الشعب.
– غرفة صناعة الادوية تلوح بزيادة اسعار الدواء.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 13 أغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.