أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 13 أغسطس 2020م

صحيفة السوداني:

– تاكيداً لما انفردت به (السوداني): استئناف عمل البصات السفرية للولايات السبت المُقبل

– رئيس هيئة أركان القوات المسلحة: الثورة بخير وسنصل إلى ديمقراطية كاملة

– قال إن التنافس فيه سيكون بشفافية وكيل التعدين: سنطرح مربعات امتياز للشركات في مزاد علني

– حمدوك يُوجِّه بتعزيز الوجود الأمني في البحر الأحمر

– وصول كتائب من القوات المسلحة إلى مدينة بورتسودان

– حمدوك لأصدقاء السودان: تحديات كثيرة تواجه الفترة الانتقالية

– وزير الخارجية السعودي يعلن دعم المملكة الكامل للسودان

صحيفة صوت الأمة:

– رئيس الأركان: القوات المسلحة والثورة بخير وسنصل إلى ديمقراطية كاملة

– لاجئ سوداني يحرق نفسه أمام مفوضية اللاجئين بالنيجر

– استجواب بكري حسن صالح ومثول على عثمان اليوم

صحيفة الوطن:

Advertisements

– نيابة الفساد تستجوب بكرى حسن صالح

– والي البحر الأحمر:مواطنون استخدموا الذخيرة الحية

– مجلس الأمن الدولي يطالب الحكومة بحماية المدنيين في دارفور

– الطاقة تصدر ضوابط لاستيراد القطاع الخاص للمواد البترولية

– تجمع المهنيين يرفض قانون النقابات المقدم من الحكومة

– الجمارك تبيد سلع فاسدة بقيمة (٤) مليار جنيه

صحيفة القوات المسلحة:

– القائد العام يشرف إحتفالات القوات المسلحة بعيدها 66 غداً

– رئيس هيئة الأركان : متعهدون بحماية البلاد وسنصل الى بر الأمان

– وزير الدفاع يهنئ القوات المسلحة بعيدها الـ (66)

صحيفة آخر لحظة:

– ازالة التمكين: بلاغات في مواجهة مرتكبي تجاوزات

– اطلاق رصاص واعمال تخريب تغلق طرق المستشفيات ببورتسودان

– الحكومة تفشل في استيراد الوقود لشهرين

– حمدوك: سنعتمد على الشباب في رحلة التعمير

– ايقاف بيع الاراضي بالقضارف وحصر السيارات في الفاشر

– السماح للبصات السفرية للتنقل بين الولايات

صحيفة أخبار اليوم:

– تعزيزات أمنية للسيطرة على الأوضاع ببورتسودان.

– تأجيل محاكمة الحاج عطا المنان للأربعاء المقبل.

– السفير احمد التجاني صالح: الميزانية محبطة لتوقعات وطموحات الشعب.

– غرفة صناعة الادوية تلوح بزيادة اسعار الدواء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)