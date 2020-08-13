رسالة هامة من القوات المسلحة.. تعرف عليها

الأربعاء 12 أغسطس 2020

جدّدت القوات المسلحة، تعهداتها بحماية الثورة المجيدة التي شاركت فيها، وحماية البلاد من نذر الانهيار. وطمأن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، لدى مخاطبته افتتاح أولى فعاليات احتفالات القوات المسلحة بعيدها الـ(٦٦) بالمتحف الحربي ببحري، الشعب السوداني بأن القوات المسلحة والثورة بخير، وان السودان سيصل الى بر الأمان واستقرار وديمقراطية كاملة.



وتعهد بمواصلة القوات المسلحة مهامها في حماية الوطن وصون ترابه، وأكد قومية القوات المسلحة واحترافيتها، ولا سبيل فيها للقبلية أو الجهوية.

Advertisements

وقال إن الجيش السوداني احتل موقعه بين الجيوش منذ الحرب العالمية، ومشهود له في المنطقة العربية والأفريقية وقدم مساعدات للدول التي انفرط فيها عقد الأمن في مرحلة من المراحل، وأوضح أن الاحتفال بالعيد الـ(٦٦) للقوات المسلحة نبراس للانطلاق للمرحلة المقبلة من تطوير وتقدم القوات المسلحة، مشيراً الى تاريخ القوات المسلحة السودانية الذي يحمل أعلى قيم التضحية والفداء والقومية والاحترافية ونكران الذات في الدفاع عن الوطن.

ووجّه رئيس الأركان، رسالة للشعب السوداني: إذا لم يستطع دعم القوات المسلحة عليه أن يكف عن إيذائها. وحيا الرعيل الأول وشهداء وجرحى القوات المسلحة.

واستعرض مدير إدارة المتاحف والمعارض والتاريخ العسكري الفريق دكتور عمر النور، تاريخ القوات المسلحة الذي اشتمل على الإرث والعادات والتقاليد التي تمت المزاوجَة بينها، الأمر الذي مكن القوات المسلحة من التطور والإنتاج وأصبحت أكثر منعة. واشتمل البرنامج على تكريم رئيس هيئة الأركان وعدد من قادة ورموز القوات المسلحة.