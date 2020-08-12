وزير الصحة العُماني يكشف تفاصيل تواصله مع شركات كبرى وهذا ما وصل إليه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني، أن الحصول على لقاحات فيروس كورونا کوفید 19 يتوقف على ما بعد الاعتمادات الدولية لها والتأكد من كفاءتها ومدى مأمونیتھا وجاهزيتها للاستخدام.

وجاء تصريح “السعيدي” بع الضجة التي أثارتها أنباء متداول أمس عن قرب حصول السلطنة على لقاح للفيروس طورته روسيا، وهو ما نفاه وزير الصحة العماني مؤكدا في الوقت ذاته على سعي السلطنة الدؤوب بالتواصل مع الشركات العالمية المعتمدة للحصول على لقاح كورونا كوفید 19 حال توفره.

وأوضح وزير الصحة في تصريح خاص للوكالة، أن السلطنة على تنسيق متواصل ومستمر مع الشركات الكبرى المعنية والمنتجة للقاحات وأنها ستحصل على اللقاح.

وكان أحمد السعيدي قد نفى أمس في حديث لصحيفة “أثير” المحلية صحة تصاريح منسوبة له حول اللقاح الروسي.

هذا ووقّعت الجمعية العمانية للخدمات النفطية “أوبال”، اليوم مُذكرة تفاهم مع شركة “تبريد عُمان” لدعم وتمويل فحوصات فيروس كورونا المستجد، في إطار سلسلة مساهمات المسؤولية الاجتماعية المتتابعة التي تتبناها ” أوبال” بهدف دعم جهود وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورنا .

من جانبها أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (249) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (82299 ).

وبلغ اجمالي عدد الوفيات (539 ) حالة، وذلك بعد تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا اليوم الأربعاء.

وأكدت الوزارة أن (77072 ) حالة قد تماثلت للشفاء، لتصل نسبة الشفاء إلى 9306 بالمائة.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية ٧١ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى ٤٦٧ والمنومين في العناية المركزة ١٦٥.