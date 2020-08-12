الغرف التجارية : تفتح افاق تواصل لرجال الأعمال مع كافة الدول الاوروبية

الخليج 365 :

أكدت الامين العام لاتحاد الغرف التجارية د. علوية على حسين علي مضى الغرفة التجارية لفتح آفاق تواصل حقيقي لرجال الأعمال السودانيين خلال المرحلة القادمة مع كافة الدول الاوروبية ، جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم ببرج اتحاد الغرف التجارية مع السيد السفير السوداني عبد المنعم عثمان البيتي المبتعث لدولة ألمانيا بحضور رئيس غرفة المصدرين محمد صديق محمد خير وأمين مال المصدرين رئيس قطاع العلاقات الخارجية ابراهيم أبوبكر ، وأكد السفير البيتي على استعداد سفارته التام لتبني رؤية اتحاد الغرف التجارية في فتح الآفاق التجارية خلال المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد .

و قالت امين عام للاتحاد في تصريحات صحفية أن اللقاء وضع الأسس الأولية حول كيفية عودة صادرات السودان لألمانيا بعد ثلاثين عام من العزلة بسبب النظام البائد حيث تم الاتفاق على التنسيق المشترك لفتح أفاق التعاون مع المؤسسات الألمانية لتجاوز عقبة متطلبات المواصفة لسلع الصادر وذلك من خلال المنح التدريبية لنيل شهادات الجودة العالمية ورفع المستوى لشركات الصادر السودانية بالإضافة لتوفير الدعم الألماني فيما يلي تأسيس معامل الفحص للمحاصيل الزراعية لتتوافق ومتطلبات الجودة الألمانية.

وأشار امين مال الغرفة ابراهيم أبوبكر الي ان المرحلة القادمة تتطلب مزيد من التواصل بعقد ملتقى سوداني ألماني لرجال الأعمال يحقق الفوائد المرجوة للبلاد وضرورة المشاركة في المعارض الخارجية.

من جانبه أمن السفير عبدالمنعم البيتي سفير السودان بالمانيا على استعداد سفارته التام لخدمة قطاع المصدرين بالبلاد وأنهم كسفراء يعملون لخدمة الوطن ونهضته مؤكدا على جاهزيتهم لتنفيذ كل المشروعات التي من شأنها إعادة صادرات السودان لألمانيا خلال الفترة المقبلة.