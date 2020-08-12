خطوة استباقية لجامعة السودان بإستئناف الدراسة عبر التعليم الإلكتروني

الأربعاء 12 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا إستئناف الدراسة عبر التعليم الألكتروني للطلاب الخريجين وطلاب السنة الاولى وذلك في خطوة استباقية على كافة الجامعات الحكومية.



وأكد البروفسير مهدي عباس سعد شكاك نائب مدير الجامعة اصدار مدير الجامعة لمنشور حول تحول الجامعة للتعليم الإلكتروني قبل جائحة كورونا مشيرا إلى إستناد جامعة السودان لعدد من نقاط القوة في تجربة التعليم الإلكتروني لتطبيق الجامعة للدراسة عن بعد في عدد من برامج الماجستير والدكتوراه بالإضافة إلى منصة التعليم الإلكترونية للطلاب مضيفا بتوفر البنية التحتية والكادر البشري مبينا تعيين منسقين للكليات كافة تلقوا تدريب عالى لاستكمال تجربة التحول للتعليم الإلكتروني .

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وأشار بروفسير شكاك في تصريحات صحفية اليوم إلى اهتمام الجامعة بفك الاختناق والبدء بالفرقة الخامسة والتي تعطلت لأكثر من سنتين بسبب قيام ثورة ديسمبر وجائحة كورونا وضرورة تخريج هذه الدفعة مؤكدا رغبة إدارة الجامعة والكوادر العاملة بالتحول عالمياً إلى التعليم الألكتروني الذي ينمي المهارات ويساعد على الاستمرار في الدراسة لافتا إلى أن الأوضاع الحالية "وتكدس" الطلاب بالداخليات وبقاعات الدراسة حتمت على الإدارة تنفيذ القرار للحفاظ على الصحة العامة بالتباعد وتفادي الضرر موضحا أن عدد طلاب البكلاريوس 30 ألف طالب وعدد طلاب الدبلومات 33 ألف طالب بالإضافة إلى أن عدد طلاب الدراسات العليا يبلغ 5 ألف طالب .

وحول المهددات التي تعترض تنفيذ التجربة من مشكلة شبكة الإنترنت والكهرباء والأوضاع الاقتصادية لعدم توفر الهواتف الذكية لبعض الطلاب أكد بروفسير شكاك وضع الإدارة لبدائل وحلول لمعالجة هذه المشاكل عبر صندوق رعاية الطلاب وشركات الاتصالات بمساعدة وزارة التعليم العالي عقب الحصر الاحصائي للطلاب مبينا التوصل إلى توفير شبكة الإنترنت مجانا بمنصة الجامعة لحرص الإدارة على توصيل المادة العلمية للطلاب.

وأكد تطبيق اللوائح لتيسير تجربة التعليم الإلكتروني لافتا إلى عدم فرض أي عقوبات أو فرض التجربة على الطلاب مشيرا إلى الاطلاع على خطاب وزيرة التعليم العالي لإستئناف الدراسة في المواقع الإلكترونية والذي لم يصل رسمياً لإدارة الجامعة وأضاف قائلا: أن خطاب لجنة الطوارئ الصحية فيه تردد علق المسؤولية على التعليم العالي" مشيرا إلى أن تطبيق التباعد الاجتماعي للدفعة التي بها 500 طالب تواجه صعوبات عملية في ظل استمرار الكورونا وأضاف بأن الجامعات الأخرى لم تتخذ هذه الخطوة بالرغم من توفيرها للوقت والمال والجهد مناشدا أولياء الأمور بتفهم متطلبات تطبيق تجربة التعليم الإلكتروني .