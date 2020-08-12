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الأربعاء 12 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
ترأس الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، الاجتماع المشترك للجنة العليا لمفاوضات سد النهضة والفريق السوداني المفاوض.
وتداول الاجتماع باستفاضة حول سير العملية التفاوضية والتطورات التي شهدتها في الأسابيع الاخيرة، وقدم الاجتماع دعمه الكامل للوفد المفاوض واقر سلسلة من الإجراءات السياسية و الدبلوماسية لتعزيز الموقف التفاوضي بما يحفظ المصالح الوطنية.
وشدد رئيس الوزراء على تمسك السودان بالتوصل لاتفاق شامل و ملزم حول الملء الأول للسد وتشغيله والمشاريع المستقبلية باعتبار ان لا خيار سوى مسارات التفاوض بين الدول الثلاث لحلحلة القضايا القانونية والفنية العالقة.
وسيجري الدكتور عبدالله حمدوك اتصالات مكثفة خلال الأيام القادمة مع الاطراف المعنية بهذا الملف وفي مقدمتهم السيد سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، لعرض موقف السودان والترحيب بما جاء في خطابه الاخير المؤكد لموقف تقرير خبراء الاتحاد الافريقي بشأن اجندة المفاوضات.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. السودان يشدد على التمسك باتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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