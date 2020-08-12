عاجل.. الإمارات تؤكد دعم السودان لتحقيق أمنه واستقراره

الأربعاء 12 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت دولة الإمارات، الأربعاء، دعمها للسودان خلال المرحلة الانتقالية ولكل الجهود التي تحقق أمنه واستقراره وازدهار شعبه.



وشارك الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء السودان التي تترأسها المملكة العربية السعودية، وشارك فيه 25 دولة.

وأشار قرقاش، في مداخلته أمام الاجتماع، الذي عقد افتراضياً بتقنية الفيديو من العاصمة السعودية الرياض، إلى عمق الروابط بين دولة الإمارات والسودان وما شهدته العلاقات بين البلدين الشقيقين من تطور في السنوات الأخيرة.

وجدد التأكيد على موقف الإمارات الداعم للسودان خلال المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى التعهدات المقدّمة لدعم مبادرات دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز سبل العيش وتحقيق الرخاء للشعب السوداني الشقيق.

وركّزت مداخلة الدكتور أنور قرقاش على تأكيد اهتمام دولة الإمارات باستقرار السودان وازدهاره، ودعمها كافة جهود تحقيق الأمن وحماية استقلال السودان واستقرار مؤسساته.

Advertisements

وأكد أن "السودان اليوم على الطريق الصحيح ليصبح قصة نجاح تاريخية ونموذجاً يحتذى به في المنطقة"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وانطلق، عصر اليوم الأربعاء، الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، الذي تأمل الحكومة الانتقالية بالخرطوم أن يوفر لها مزيدا من المساندة لإحلال السلام ودعم الاقتصاد.

ويهدف الاجتماع إلى دعم عملية المفاوضات ودعوة جميع أطراف النزاع للتفاوض وصولا إلى اتفاق شامل وتحقيق السلام المستدام.

وفي مايو/أيار الماضي، استضافت العاصمة الفرنسية عبر تقنية الفيديو (كونفرنس) مؤتمر "أصدقاء السودان"، وتلقت فيه الحكومة السودانية دعماً مالياً من دول الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليون يورو.

وتقدمت الحكومة السودانية خلال المؤتمر بخطة، تتضمن الاستجابة للصعوبات الاقتصادية التي تواجه البلاد، تأخذ في الاعتبار التأثيرات السالبة لجائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها السودان.

وتأسس "ملتقى أصدقاء السودان" في 2018، كمجموعة غير رسمية لتنسيق الدعم السياسي والاقتصادي للسودان.

ويسعى السودان من خلال مؤتمرات الشراكة مع الدول الصديقة العربية والغربية إلى توفير الدعم المالي، واستقطاب رؤوس الأموال والشركات الكبيرة للاستثمار في البلاد، وإنعاش اقتصاده الذي تشهد قطاعاته الإنتاجية تردياً مريعاً.