الإمام الصادق المهدي: ليس لدينا علاقة لصيقة بالحكومة ولكننا ندعمها بالمناصحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي، إنّ السودان الآن فيه عناصر شريرة وسيلتها في العمل السياسي “الاغتيالات”، وأضاف: “السودان حتى الآن برئ من الاغتيالات الموجودة في دول الجوار، ووصف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأنّه مُؤهّلٌ وجاء من مواقع دولية وهو مُحترمٌ ويُحظى بتأييد القوى الثورية، وقال “لا شك أنه جديد على الحكم من زاوية سياسية وهذا يعني أنه يتعلم ويتدرب اثناء العمل”، وأضاف المهدي في حوار مع (الصيحة) بأن حادثة محاولة اغتيال حمدوك فيها عناصر شريرة، وذكر أن الحكومة المدنية عندما عيّنت الولاة وضعت العربة أمام الحصان، وتابع “نحن أرسلنا لهم وفداً ليقول لهم ألا تضع العربة أمام الحصان، لا بد من أن تضع الحصان أمام العربة، لذلك يجب أن نعمل على قانون تشريع الولاة ثم يعين الوالي”، وشدد المهدي، على رفضهم تطويل أو تقصير الفترة الانتقالية، وأشار إلى انتقادهم للحكومة في سفر كاودا واليونتامس وتعويضات المدمرة كول، وقال “ليس لدينا علاقة لصيقة بالحكومة ولكننا ندعمها بالمناصحة”، ووصف المهدي الصراع الدائر في تجمع المهنيين السودانيين بأنه أيديولوجي، ودمغ التجمع بالانحياز إلى الحزب الشيوعي. صحيفة الصيحة

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