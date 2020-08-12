وزارة الري: هبوط أمطار في أيام 9 و10 و11 أغسطس على التوالي ستؤدي إلى ارتفاع في مياه النيل الأزرق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن صور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الإثيوبية رصدت أمطاراً في أيام 9 و10 و11 أغسطس على التوالي، ستؤدي إلى ارتفاع في مياه النيل الأزرق عند محطة الديم، حيث يشهد قطاع الدمازين- سنار ارتفاعاً في حدود (15 سم)، بينما يشهد القطاع سنار- الخرطوم ارتفاعاً في حدود (10 سم)، والقطاع الخرطوم- شندي سيشهد ارتفاعاً في حدود (5 الى 10سم)، والقطاع شندي – عطبرة سيشهد ارتفاعاً في حدود (8 سم)، والقطاع خشم القربة- عطبرة سيشهد استقراراً، والقطاع عطبرة- سد مروي سيشهد استقراراً، والقطاع سد مروي- الدبة سيشهد استقراراً، والقطاع الدبة- دنقلا سيشهد استقراراً.

وكشفت لجنة الفيضانات، عن تنبؤات مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم وليوم غد الخميس وبعد غد الجمعة، حيث سجّلت محطة الخرطوم اليوم (16.86) متر متجاوزاً منسوب الفيضان (16.50 متر) بـ36 سم، وتوقّعت اللجنة أن يرتفع المنسوب غداً الخميس الى 16.94 متر، والجمعة الى 17.02 متر، بينما سجلت محطة مدني اليوم الأربعاء 20.08 متر، وتوقعت أن تسجل غداً الخميس 20.30 متر، وسجّلت محطة عطبرة اليوم 16.07 متر وتوقعت أن تصل غداً الى 16.15 متر، وتصل بعد غد الجمعة 16.18 متر، وسجلت محطة دنقلا اليوم الأربعاء 15.22 متر، وتوقعت أن يستقر المنسوب فيها غداً وبعد غد الجمعة، بينما سجلت محطة شندي اليوم الأربعاء 17.58 متر ويتجاوز غداً منسوب الفيضان ليسجل 17.66 متر، وبعد غد الجمعة 17.70 متر.

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المُختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.