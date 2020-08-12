الدفاع المدني بالخرطوم يجلي سكان قرية كاملة وانهيار 500 منزل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال مدير إدارة الدفاع المدني بولاية الخرطوم اللواء شرطة عثمان عطا مصطفى أن مجمل الأوضاع الآن مستقرة تماماً بعد أن هطلت أمطار خلال الاسبوع الماضي صاحبتها سيول جارفة في بعض المناطق بالولاية وبالأخص قرية النزلية بمنطقة أم ضواً بان التي تضررت بالكامل وتدخل الدفاع بقوارب النجاة وتم اجلاء سكان القرية بالكامل إلى منطقة أمان كلي بحضور والي ولاية الخرطوم ولم تحدث أية إصابات أو وفيات. وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الازرق الذي يقدمه الأستاذ عمار شيلا أن هنالك حالتي غرق لطفلين بمنطقة الجريف شرق “الكمائن” وأشار أن هنالك إنتشار واسع لقوات الدفاع المدني تقوم بسحب المياه من بعض المناطق وتوجيهها للمصارف الرئيسية. وقال ان هنالك 500 منزل تضرر بمنطقة شرق النيل منها 200 منزل انهيار كامل و300 منزل تأثير جزئي وهي منازل من مواد محلية غير ثابتة لذلك كان التأثير أكبر بالاضافة إلى أنها تقع في مجاري السيول. ووجه اللواء عثمان كل المواطنين بأخذ الحيطة والحذر خاصة المناطق المتاخمة للنيل مشيراً إلى ارتفاع منسوب النيل ووصوله إلى مرحلة الفيضان وأن هنالك نقاط ارتكاز كبيرة للدفاع المدني على كل الشريط النيلي وطالب لجان الخدمات والتغيير بالعمل على فتح المصارف الفرعية وتصريف المياه الراكدة داخل الاحياء.

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