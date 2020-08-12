شمال دافور.. السجن 3 اشهر والغرامة لكل من يتاجر بالمشتقات البترولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اصدر والي ولاية شمال دارفور ، محمد حسن عربي ، أمس الثلاثاء ، امرا ولائيا بموجب قانون الطواري بحبس كل شخص يتاجر ، بالمواد البترولية و السلع الاستراتيجية خارج القنوات الرسمية لمدة ثلاثة اشهر ، و الغرامة عشرة آلاف جنيه ، وفى حال عدم الدفع السجن ثلاثة اشهر اخرى.

صحيفة السوداني

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