بداية أعمال صب الخرسانة المسلحة لجسر “الدباسين”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تفقد المدير العام لهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم المكلف صلاح يوسف ، أعمال صب الخرسانة المسلحة بالباكية السابعة بجهة الخرطوم بمشروع جسر “الدباسين”

وعقد المدير العام لللهيئة اجتماعا ، امس ،وقف من خلاله علي حجم العمل والاعمال الجارية بمشروع الكبري الطائر بتقاطع كبري الدباسين مع شارع جبل أولياء ، والوقوف على المعوقات وإيجاد حلول عاجلة لها.

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